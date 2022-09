Radgonske gorice ob 170-letnici s tretjim letnikom unikatne penine

Gornja Radgona, 27. septembra - V Radgonskih goricah, kjer obeležujejo 170-letnico delovanja, so danes predstavili tretji letnik unikatne penine, ki jo kot prvi na svetu pridelujejo brez dotika svetlobe. Napovedali so, da bodo v propadajočih zgradbah na nekdanjem Gornjem griču uredili butični hotel, muzej vinogradništva, destilarno in delikateso.