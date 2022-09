Na Brdu konferenca o inkluzivnosti in pravičnosti v izobraževanju

Brdo pri Kranju, 27. septembra - Slovenska enota evropskega informacijskega omrežja za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Cmepius ter Zavod RS za šolstvo danes in v sredo na Brdu pri Kranju organizirajo konferenco o inkluzivnosti in pravičnosti v vzgoji ter izobraževanju.