Moskva: Rusija bi lahko po priključitvi ukrajinskih regij za obrambo ozemelj uporabila tudi jedrsko orožje

Moskva, 27. septembra - Ruske oblasti so danes sporočile, da bodo imeli referendumi o priključitvi k Rusiji na ozemljih ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje znatne posledice, zlasti na področju varnosti. Iz Moskve so namreč zagrozili, da bi Rusija za obrambo ozemelj pred ukrajinskimi protinapadi lahko uporabila tudi jedrsko orožje.