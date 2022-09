Prva pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev Sviza in VSS minila v konstruktivnem ozračju

Ljubljana, 27. septembra - Na ministrstvu za izobraževanje sta bila danes prva formalna ločena sestanka pogajalskih skupin vlade in sindikatov Sviz in VSS za razrešitev stavkovnih zahtev. Pogajanja so potekala v konstruktivne ozračju, čutila se je pripravljenost vladne strani, da se doseže dogovor, sta svoje občutke s sestanka strnila predstavnika Sviza in VSS.