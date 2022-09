V Divači je požar uničil dva skladiščna šotora

Divača, 27. septembra - Ob železniški postaji v Divači sta v noči na torek zgorela dva skladiščna šotora. Prišlo je tudi do eksplozije. Gasilci so se z ognjem bojevali dobri dve uri. Kot so sporočili s koprske policijske uprave, je nastalo za več kot 100.000 škode. Kriminalisti so izključili možnost tuje krivde za požar.