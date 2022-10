Občine v številkah: Najvišja vključenost otrok v vrtce v občini Mirna, najnižja v Hodošu

Ljubljana, 30. oktobra - Ena od izvirnih nalog občin je zagotavljanje javne mreže vrtcev, ki jo sestavljajo javni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo. Pri tem se od občine do občine razlikuje vključenost otrok, starih od enega do petega leta, v vrtce. Leta 20121 so imeli najvišjo, 111-odstotno vključenost v vrtce v občini Mirna, najnižjo, le 47-odstotno, pa v občini Hodoš.