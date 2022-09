Zavod Maska z mednarodnim projektom raziskuje možnosti jugofuturizma

Ljubljana, 27. septembra - Pri zavodu Maska je izšla nova tematska številka istoimenske revije za uprizoritvene prakse, v kateri pisci srednje in mlajše generacije iz regije razmišljajo o skupni jugoslovanski prihodnosti in možnostih jugofuturistične bodočnosti v umetnosti in širše. S tem se je začel mednarodni projekt Yufu, v okviru katerega bodo gostovali tudi na Bitefu.