Evropska komisija Šrilanki namenila 1,5 milijona evrov humanitarne pomoči

Bruselj, 27. septembra - Evropska komisija je danes v odziv na socialno-ekonomsko krizo na Šrilanki, eno najhujših v njeni zgodovini, tej državi sprostila 1,5 milijona evrov humanitarne pomoči, so sporočili iz Bruslja. Sredstva EU bodo namenjena predvsem zadovoljevanju osnovnih potreb tamkajšnjega prebivalstva, kot so hrana, zdravje, izobraževanje in zaščita.