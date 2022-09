Magajna, Poljanec, Troha in Bolfek izstopajo iz predsedniške tekme

Ljubljana, 27. septembra - Andrej Magajna, Ludvik Poljanec, Ladislav Troha in Ivan Bolfek so danes pred Državno volilno komisijo (DVK) pojasnili, da protestno odstopajo od kandidature za predsednika republike. Menijo namreč, da so predsedniške volitve neveljavne, neustavne in nezakonite. Pravijo, da so za vložitev kandidature zbrali dovolj podpisov, koliko, pa ne razkrivajo.