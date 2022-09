Zaključena prva faza revitalizacije Rimskega vrelca v Kotljah

Kotlje, 27. septembra - Na območju Rimskega vrelca v Kotljah so danes pripravili slovesnost ob zaključku prve faze revitalizacije kompleksa. Zgrajena sta športno-rekreacijski del s kavarno in fontana s kotuljsko mineralno vodo. Naložba je poklon domovini, je dejala investitorka Marjana Kaker, ki že 34 let živi v Avstraliji.