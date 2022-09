Tajfun Noru na Filipinih terjal najmanj osem življenj, v Vietnamu množična evakuacija

Manila/Da Nang, 27. septembra - Na Filipinih je v divjanju tajfuna Noru, ki je otočje zajel v nedeljo, po zadnjih podatkih umrlo najmanj osem ljudi, še tri osebe pa so pogrešane, so sporočile tamkajšnje oblasti. Tajfun se zdaj s hitrostjo do 175 kilometrov na uro pomika proti Kambodži in Vietnamu, kjer so oblasti odredile množično evakuacijo, poročajo tuje tiskovne agencije.