Koalicija opustila idejo o odpoklicu programskih svetnikov RTVS, v oddajah na temo novele zakona o RTVS za zdaj ne bodo sodelovali

Ljubljana, 27. septembra - Gibanje Svoboda, SD in Levica napovedujejo, da v oddajah o noveli zakona o RTVS in prihodnosti javnega zavoda v času zbiranja podpisov za razpis referenduma ne bodo sodelovali. Poudarjajo, da je nujna čimprejšnja uveljavitev novele, idejo o odpoklicu programskih svetnikov RTVS pa so opustili, saj bi bila takšna poteza v nasprotju z zakonodajo.