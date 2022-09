Izgredi pred tekmo Anglija - Nemčija

London, 27. septembra - Pred ponedeljkovo večerno tekmo lige narodov med Anglijo in Nemčijo (3:3) je prišlo do neredov v pubu blizu londonskega stadiona Wembley. V zgodnjih večernih urah je okoli sto moških - mnogi so bili zamaskirani - prišlo na vrt puba Green Man in napadlo goste, je danes za nemško tiskovno agencijo dpa sporočila policija.