Lani pobranih za pet odstotkov več okoljskih davkov

Ljubljana, 27. septembra - Lani se je na podlagi plačil okoljskih davkov in dajatev v proračun nateklo nekaj več kot 1,45 milijarde evrov, kar je pet odstotkov več kot v letu pred tem. Daleč največji delež so predstavljali davki in dajatve na energijo, sledili so davki in dajatve na promet, je objavil statistični urad.