Število žrtev napada na šolo v Rusiji naraslo na 17

Perm, 27. septembra - Število žrtev ponedeljkovega strelskega napada na šolo v Iževsku v osrednji Rusiji je naraslo na 17, so danes sporočile oblasti v ruski republiki Udmurtiji. Kot so dejali, sta še dve osebi podlegli poškodbam, trije izmed več kot 20 ranjenih pa so še vedno v kritičnem stanju. V regiji sicer poteka tridnevno žalovanje.