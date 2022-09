Na Ptuju razstava srbskega umetnika romskih korenin Zorana Tairovića

Ptuj, 27. septembra - V ptujski mestni galeriji bodo zvečer odprli razstavo priznanega srbskega umetnika romskega porekla Zorana Tairovića z naslovom Velika arkana. Gre za ciklus slik in predstavitev avtorskih filmov multimedijskega umetnika iz Novega Sada, ki se ob slikarstvu ukvarja tudi s kiparstvom, glasbo in filmom. Razstava bo na ogled do 30. oktobra.