Število žrtev brodoloma v Bangladešu se je povzpelo na 61

Daka, 27. septembra - Na severu Bangladeša so po nedeljski nesreči čolna, na katerem so bili predvsem hindujski verniki, našli še deset trupel, skupno število žrtev pa se je tako povzpelo na 61, je danes sporočila tamkajšnja policija. Med žrtvami je 17 otrok, nekateri so bili stari le približno štiri leta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.