Zasedba Ecliptic z novo ploščo Trash Society v Cankarjevih torkih

Ljubljana, 27. septembra - Zasedba Ecliptic, v kateri so se združili glasbeniki različnih smeri, bo nocoj v Cankarjevem domu (CD) predstavila novo ploščo Trash Society. To je njihov drugi album po The Path of 01, ki so ga objavili leta 2019. Koncert bo ob 20. uri v Klubu CD v okviru cikla Cankarjevi torki.