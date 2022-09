Evropske borze uvodoma navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 27. septembra - Borzni indeksi po Evropi so se v uvodnem delu trgovanja dvignili nad ponedeljkove zaključne vrednosti. S tem so sledili rasti v Tokiu, kjer so vlagatelji izkoristili ugodne nakupne priložnosti po ponedeljkovem padcu, ki ga je povzročila bojazen pred upočasnitvijo gospodarske aktivnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.