Ob začetku kurilne sezone pristojni svarijo pred neustrezno uporabo kurilnih naprav

Ljubljana, 27. septembra - Predstavniki ministrstva za okolje in prostor, NIJZ in dimnikarjev ob začetku kurilne sezone opozarjajo na varno uporabo malih kurilnih naprav, ki veljajo za glavni onesnaževalec zraka v hladnejšem delu leta. To je še posebej pomembno v času energetske krize, ko bi lahko posledično številne naprave prešle na okoljsko manj prijazna goriva.