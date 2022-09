Tokio od Moskve zahteva opravičilo zaradi pridržanja diplomata

Tokio/Moskva, 27. septembra - Japonska od Rusije zahteva opravičilo, ker je ta pridržala japonskega diplomata in ga obtožila vohunjenja. Pred tem je Tokio zanikal resničnost ruskih obtožb in Moskvi očital, da so diplomatu zavezali oči, ga priklenili, da se ni mogel premikati, in ga nato na neprimeren način zasliševali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.