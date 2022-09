Vreme: Pretežno oblačno

V sredo bo sprva delno jasno, po nižinah bo dopoldne precej nizke oblačnosti. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v hribih na zahodu bo občasno deževalo. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami, več dežja bo v zahodni polovici Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Ob morju bo pihal jugo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je nastal nov ciklon. Vremenska fronta se počasi pomika čez vzhodne Alpe in severni Jadran. Z jugozahodnikom doteka k nam vlažen in v višinah nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno s padavinami, ki se bodo čez dan razširile proti vzhodu. Vmes bodo nevihte. V sredo bo dopoldne po nižinah pretežno oblačno. Ob Jadranu ter v višjih legah bo sprva delno jasno, nato se bo pooblačilo. Popoldne bo občasno rahlo deževalo v Gorskem Kotarju ter v zahodnih Julijcih in Karnijcih.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev znova občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti. V noči na sredo bo obremenitev nekoliko popustila, v sredo popoldne pa se bo spet nekoliko okrepila. Vreme bo vplivalo zmerno obremenilno.