Japonski premier Kishida na pogrebni slovesnosti poudaril pomen Abejeve zapuščine

Tokio, 27. septembra - Japonski in tuji visoki predstavniki so se danes na državnem pogrebu poklonili nekdanjemu predsedniku vlade Shinzu Abeju, ki je julija na predvolilnem shodu v mestu Nara podlegel pod streli nekdanjega pripadnika japonske mornarice. Aktualni japonski premier Fumio Kishida je v govoru poudaril pomembnost in neprimerljivost pokojnikove zapuščine.