Belokranjski muzej po 50 letih do nove stalne arheološke razstave

Metlika, 27. septembra - V Belokranjskem muzeju v Metliki bodo po skoraj 50 letih od odprtja njene predhodnice drevi odprli novo stalno arheološko razstavo. Predstavili bodo glavne območne arheološke najdbe od prazgodovine do srednjega veka, ker so v Beli krajini v zadnjih desetletjih odkrili več pomembnih novih najdišč in najdb, pa tudi več še nepredstavljenega gradiva.