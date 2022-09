Tudi Italijani na finalnem turnirju lige narodov

Ljubljana, 26. septembra - Z današnjo zmago nad Madžarsko z 2:0 je italijanska nogometna reprezentanca osvojila prvo mesto v skupini 3 lige A in bo junija 2023 igrala na finalnem turnirju lige narodov. Veliko bolj razburljivo je bilo na drugi tekmi v tej skupini med Anglijo in Nemčijo (3:3), čeprav je bila ta tekma brez pomena in bolj prijateljske narave.