Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 9.)

Ljubljana, 26. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o celodnevni stavki na RTV, v okviru katere so novinarji in drugi zaposleni, ki že mesece zahtevajo uredniško in institucionalno avtonomijo, za 24 ur prekinili delo v znak protesta proti uničevanju javnega zavoda. Poročale so tudi o izjavi premierja ob zmagi Bratov Italije na italijanskih volitvah.