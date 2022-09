Slovenske rokometašice že pilijo podrobnosti

Ljubljana, 26. septembra - Slovensko žensko rokometno reprezentanco le še dober mesec loči do letošnjega vrhunca - domačega evropskega prvenstva, ki ga bo Slovenija med 4. in 20. novembrom priredila skupaj s Severno Makedonijo in Črno goro. Selektor Dragan Adžić je danes v Ljubljani zbral svoje izbranke na zadnjem pripravljalnem tednu pred sklepnimi pripravami za EP.