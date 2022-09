Ljubljanski svetniki o proračunu in prostorskih aktih

Ljubljana, 26. septembra - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji potrjevali poročilo o izvrševanju letošnjega proračuna, ob čemer je uprava že pripravila rebalans, ki ga bo mestni svet obravnaval oktobra. Na dnevnem redu so imeli tudi več prostorskih aktov, med drugim so na območju Potniškega centra Ljubljana omogočili ureditev hotela.