V Kopru konferenca o vizualni pismenosti kot možnosti za teoretske raziskave

Koper, 27. septembra - Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani bo danes v Kopru v sodelovanju s tamkajšnjo Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem izvedla konferenco o vizualni pismenosti kot predmetu teoretskih raziskovanj. Ker je družba vse bolj vizualno usmerjena, si želijo opredeliti to področje in ga morda vključiti v raziskovalni program.