Brozović bo odsoten nekaj tednov

Zagreb, 26. septembra - Nogometaš hrvaške reprezentance in milanskega Interja Marcelo Brozović bo zaradi poškodbe, ki jo utrpel na nedeljski tekmi lige narodov proti Avstriji, z igrišč odsoten nekaj tednov. Izvidi magnetne resonance so pokazali, da je Hrvat utrpel poškodbo stegenske mišice, so zapisali na spletni strani hrvaške nogometne zveze.