Predstavniki Fidesa in ministrstva za zdravje za skupno mizo o stavkovnih zahtevah zdravnikov

Ljubljana, 27. septembra - Začenjajo se pogajanja o stavkovnih zahtevah sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides. V zdravniških vrstah namreč zahtevajo izstop iz enotnega plačnega sistema in pogajanja za nov tarifni del kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Vlada izstopa zdravnikov iz enotnega plačnega sistema javnega sektorja sicer ne odobrava.