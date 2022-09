Ljubljanska borza: Indeks izgubil skoraj tri odstotke

Ljubljana, 26. septembra - Na ljubljanski borzi so se tudi prvi dan novega trgovalnega tedna nadaljevala negativna gibanja iz minulega tedna. Indeks SBI TOP je tako izgubil skoraj tri odstotke, pri čemer so se občutno pocenile vse najpomembnejše delnice. Posredniki so opravili za 1,65 milijona evrov poslov, največ z delnicami Krke.