V kranjskem gledališču premiera Viripajeve Zaprte študije

Kranj, 27. septembra - V Prešernovem gledališču Kranj bodo drevi ob 19.30 premierno uprizorili sodobno dramo Ivana Viripajeva Zaprta študija. New Constructive Ethics v režiji Nine Rajić Kranjac. Drama ob dilemah posameznikove svobode, človečnosti, ekologije, neenakosti in smisla zastavlja vprašanje, kako biti in ostati etičen.