Poljska bo državljanom ponudila osnovno vojaško usposabljanje

Varšava, 26. septembra - Poljska vojska bo vsem državljanom, starim od 18 do 65 let, ponudila osnovno enodnevno vojaško usposabljanje, je danes sporočilo poljsko obrambno ministrstvo. Tečaj bo vključeval veščine rokovanja z orožjem, streljanja, bojevanja na blizu in branja zemljevidov, potekal pa bo v 17 vojaških oporiščih ob sobotah v oktobru in novembru.