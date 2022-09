Ashton Kutcher in Reese Witherspoon napovedala filmsko romanco

Los Angeles, 27. septembra - Igralca Reese Witherspoon in Ashton Kutcher sta za prihodnje leto napovedala skupno filmsko romanco. Romantična komedija Your Place or Mine bo od 10. februarja na voljo na pretočni storitvi Netflix, sta napovedala v zabavnem video sporočilu v sklopu Netflixovega virtualnega dogodka Tudum.