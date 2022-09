Na vzhodu in jugu Ukrajine se danes končujejo referendumi o priključitvi k Rusiji

Kijev/Moskva, 27. septembra - Na ozemljih ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje, ki so v celoti ali delno pod nadzorom ruskih sil, se bodo danes zaključili referendumi o priključitvi k Rusiji. Priključitev regij bi se lahko zgodila že do konca prihodnjega tedna, s čemer bi Moskva ukrajinske napade v prihodnje lahko obravnavala kot napade na svoje ozemlje.