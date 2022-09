Na Hrvaškem tri obsodbe na podlagi obtožnice evropskega tožilca

Zagreb, 26. septembra - Na Hrvaškem so trije od desetih obtožencev v postopku, v katerem med drugim sodijo tudi županu Nove Gradiške in nekdanjemu županu Velike Gorice, danes priznali krivdo in bili obsojeni na družbenokoristno delo ter pogojno zaporno kazen. Obtožnico, ki deseterico bremeni korupcije in zlorabe položaja, je vložil Urad evropskega javnega tožilca.