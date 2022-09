DZ o predlogu rebalansa letošnjega proračuna

Ljubljana, 27. septembra - Poslanci se bodo danes posvetili predlogu rebalansa letošnjega državnega proračuna in spremljajočim dokumentom. Vlada in koalicija pojasnjujeta, da se z rebalansom ob višjih prilivih zagotavlja izpolnjevanje dodatnih obveznosti, ki sta jih sprejeli prejšnja in sedanja parlamentarna večina. V opoziciji so kritični, pomisleke ima tudi fiskalni svet.