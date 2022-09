Rusija priznala napake pri mobilizaciji, odločitve o zaprtju meje še ni

Moskva/Helsinki, 26. septembra - Ruske oblasti so danes priznale, da so bile med mobilizacijo rezervistov za boj v Ukrajini storjene napake, ki si jih prizadevajo odpraviti. Hkrati so zatrdile, da ni bilo sprejetih nobenih odločitev glede zaprtja ruskih meja in uvedbi vojnega stanja v nekaterih obmejnih regijah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.