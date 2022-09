Igrano-dokumentarni film Skozi moje oči z zgodbo slikarja in fotografa Vena Pilona

Ljubelj, 26. septembra - Scenarist in režiser Igor Vrtačnik v igrano-dokumentarnem filmu Skozi moje oči predstavi življenje v Ajdovščini rojenega slikarja in fotografa Vena Pilona. Kot je povedal za STA, je Pilonova zgodba zaradi umetnikovega turbulentnega življenja in ljudi, ki jih je srečeval na svoji življenjski poti, ekskluzivna filmska zgodba.