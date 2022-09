Lisjak Gabrijelčič: Izid volitev v Italiji ni nič dobrega ne za slovensko manjšino ne za EU

Ljubljana, 26. septembra - Uspeh Bratov Italije na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Italiji ne pomeni nič dobrega za slovensko manjšino in odnose ob meji, ne za EU, je za STA ocenil zgodovinar in politični analitik Luka Lisjak Gabrijelčič. Zmaga desnice je sicer po njegovih besedah predvsem rezultat italijanskega volilnega sistema in razdrobljenosti leve sredine.