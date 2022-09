Štajerski policisti konec tedna pridržali voznike nezakonitih migrantov

Maribor/Celje, 26. septembra - Policisti so na območju Gorišnice in Čepelj konec tedna izsledili voznike, ki so pomagali migrantom pri nezakonitem prehodu meje. Voznike so pridržali, vsi tujci pa so zaprosili za mednarodno zaščito, so danes sporočili s policijskih uprav Maribor in Celje.