Železniški tovorni promet med Kitajsko in Severno Korejo ponovno teče

Peking/Pjongjang, 26. septembra - Po večmesečni prekinitvi je ponovno stekel železniški tovorni promet med Kitajsko in Severno Korejo, je danes sporočilo južnokorejsko obrambno ministrstvo. Kot je neimenovan kitajski vir potrdil za južnokorejsko tiskovno agencijo Yohnap, bodo vlaki odslej do dvakrat dnevno potovali med mestoma Dandong na Kitajskem in Sinuiju v Severni Koreji.