Petrolove delnice dopoldne z več kot triodstotnim padcem

Ljubljana, 26. septembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi padel za 1,78 odstotka. V minusu so vsi blue chipi prve kotacije z izjemo Save-Re. Najgloblje so padle delnice Petrola, ki se cenijo po 3,4-odstotni stopnji. Vlagatelji sicer največ zanimanja kažejo za Krkine delnice, ki so zaenkrat izgubile 1,55 odstotka vrednosti.