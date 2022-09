Na festivalu Bitef tudi uprizoritvi mladinskega gledališča

Beograd, 26. septembra - V Beogradu se je začel gledališki festival Bitef, na katerega sta se uvrstili tudi uprizoritvi Slovenskega mladinskega gledališča (SMG). Na ogled bosta projekta režiserjev Nine Rajić Kranjac Solo in Žige Divjaka Krize. Festival je tekmovalne narave in poteka do 2. oktobra s sloganom Mi - junaki svojega dela.