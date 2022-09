Osrednja tema letošnjega dneva slovenskih lekarn zdravila in otroci

Ljubljana, 26. septembra - Osrednja tema današnjega 18. dneva slovenskih lekarn so zdravila in otroci. V knjižici, izdani prav v ta namen, je skupek preverjenih informacij, ki pripomorejo k pravilni in varni uporabi zdravil pri otrocih. Hkrati želijo tudi opozoriti na pomen sodelovanja in zaupanja staršev, otrok in zdravstvenih delavcev pri zdravljenju otrok z zdravili.