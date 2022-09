Ptujska občina še pred volitvami do proračuna za leto 2023

Ptuj, 26. septembra - Ptujski mestni svetniki so na današnji seji dokončno potrdili proračun za leto 2023. Ta je zakoličen pri 29,6 milijona evrov in je glede na prvotni predlog, ki so ga obravnavali pred poletnimi počitnicami, višji za dobrega pol milijona evrov. Na seji so se seznanili tudi s polletnim izvrševanjem letošnjega proračuna.