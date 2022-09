Dnevnik: Vrhovni sodnik Zobec v intervjuju kršil etični kodeks

Ljubljana, 26. septembra - Vrhovni sodnik Jan Zobec je po mnenju komisije za etiko in integriteto v intervjuju za spletni portal Siol kršil dve načeli kodeksa sodniške etike, ki se nanašata na odnos sodnikov do sodelavcev in strank ter varovanje ugleda sodstva, poroča Dnevnik. Presojali so namreč njegove izjave glede izobrazbe vrhovnega sodnika Branka Masleše.