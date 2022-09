Policisti na območju Unca in Lukovice izsledili večji skupini nezakonitih migrantov

Ljubljana/Lukovica, 26. septembra - Policisti preiskujejo kaznivi dejanji prepovedanega prehoda čez državno mejo ali ozemlje države. Na območju Unca in Lukovice so namreč v nedeljo izsledili večji skupini tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.