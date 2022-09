Zavod zaradi podlubnikov poziva k rednemu pregledovanju gozdov

Zaradi visokih temperatur in suše se je v drugi polovici julija začelo povečevati število s podlubniki napadenih dreves, zlasti smreke. Od januarja do druge polovice septembra letos je bilo zaradi podlubnikov za posek izbranih za 560.000 kubičnih metrov dreves, večina v avgustu in septembru, je danes sporočilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

"Na Zavodu za gozdove Slovenije lastnike gozdov pozivajo, naj redno pregledujejo svoje gozdove. V primeru odkritja napada podlubnikov naj obvestijo revirnega gozdarja ter nemudoma začnejo s posekom lubadark," so zapisali.

Glavni vzrok za povečanje poškodb je izredno sušno in vroče poletje. Smreke so oslabele in postale manj odporne na napad podlubnikov, hkrati pa se je zaradi visokih temperatur razvoj podlubnikov pospešil, so pojasnili.

Dodali so, da vsa napadena drevesa še niso odkrita in popisana ter da bo obseg škode znan ob koncu zime. "Povečan obseg poškodb zaradi podlubnikov lahko pričakujemo tudi v letu 2023," so navedli.

Zavod za gozdove bo jeseni in pozimi nadaljeval pregled gozdov in lastnikom gozdov z odločbo določal posek s podlubniki napadenih dreves - lubadark. Lubadarke je v poznem poletju in jeseni možno prepoznati po rjavi črvini okoli koreničnika in za luskami skorje, odpadanju iglic z obarvane ali še zelene krošnje ter odstopanju in odpadanju skorje z debla. Pozimi pa je treba pozornosti nameniti odstopanju in odpadanju skorje z debla, so pojasnili.

Podrobnejše informacije s slikovnim gradivom o napadu podlubnikov in varstvu gozdov pred njimi so objavljene na spletnih straneh zavoda za gozdove.